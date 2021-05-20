В Ростовском цирке взвесили животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая./ТАСС/. Цирковых животных взвесили в рамках масштабной акции Росгосцирка в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. Данные об их массе будут внесены в базу Росгосцирка.

"Дрессировщики и ветеринары взвешивают своих питомцев регулярно, поскольку вес - один из лучших индикаторов здоровья. Но прошедший год - особенный, впервые цирки компании были закрыты практически год. Как длительный локдаун сказался на животных, сегодня показали весы", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на директора Ростовского цирка Игоря Байтингера.

Там также отметили, что все животные находятся в идеальной форме.