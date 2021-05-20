Первый канал запустил постоянный благотворительный проект "Всем миром 7375"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первый канал объявил о запуске постоянного благотворительного проекта "Всем миром 7375", сообщила пресс-служба вещателя.

"В эфир будет выходить история пациентов одного из фондов, выбранного для участия в проекте. Все средства, поступающие на номер 7375, будут направляться в адрес этого фонда. Следующий сюжет и сбор средств будут посвящены другому фонду, и так далее", - рассказали в пресс-службе. Отправить средства в помощь героям сюжетов можно будет двумя способами: указывать сумму в смс, или не указывать, в этом случае с баланса списывается 75 рублей.

"Первый канал многие годы занимается сбором средств для людей с тяжелыми заболеваниями или оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Это была и акция "Добрый свет", и совместный с Русфондом проект "Добро", и голосование в пользу различных фондов в шоу "Голос", - отметили в пресс-службе. - Теперь работа станет системной, а номер для сбора средств для пациентов любого фонда - единым".

В экспертный совет нового проекта вошли журналист и попечитель фонда "Подари жизнь" Катерина Гордеева, директор фонда "Вера" Анна Федермессер и директор фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Их задачей будет выбор фондов для участия в проекте, которые смогут присоединиться к проекту, изучив требования и заполнив заявку в специальном разделе сайта канала.

Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам "Вера", отмечает, что проект "Всем миром" - это четкая система отбора. "Основные критерии: реальная помощь людям и прозрачная отчетность. Проект планирует уделять внимание небольшим, сравнительно малоизвестным фондам из регионов, то есть тем организациям, которым обычно труднее других пробиться в телеэфир", - отметила она.

Проект назван в честь телемарафона "Всем миром", прошедшего 29 сентября 2013 года в эфире Первого канала, средства от которого были перечислены в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим из-за разрушительного наводнения. Тогда на призыв о помощи откликнулась вся страна, и за один день удалось собрать сумму в 829 млн 473 тыс. 906 рублей. Сборы в других благотворительных акциях Первого: "Добро" - более 5 млрд рублей, "Голос" - около 500 млн рублей.