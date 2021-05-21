"Опасное солнце" прогнозируется в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Высокий уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях и нескольких других регионах России в ближайшие дни. Очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая - 23 и 24 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"23 мая ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, весь Северо-Кавказский и Южный федеральные округа - то же. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день", - сообщил он.

По словам Вильфанда, высокий индекс ультрафиолетового излучения также прогнозируется в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края в воскресенье. В регионах Горного Алтая индекс опасного излучения будет достигать отметки "очень высокий" 23 и 24 мая.

На юге Челябинской и Курганской областей также ожидается "опасное солнце" в ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 6-7 единиц, отметил метеоролог.

Об ультрафиолетовом индексе

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти - среднему, от шести до семи - высокому, от восьми до десяти - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному.

При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.