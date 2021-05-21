Сыновья принцессы Дианы обвинили Би-би-си в причастности к возникновению у нее паранойи

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Обманные действия бывшего журналиста вещательной корпорации Би-би-си Мартина Башира при получении согласия на интервью у принцессы Дианы (1961-1997) в 1995 году послужили причиной возникновения у нее паранойи. Соответствующее мнение в пятницу выразили сыновья принцессы Уэльской герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри, комментируя итоги расследования обстоятельств скандального интервью.

"На мой взгляд, обманный путь, коим было получено согласие на интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Это интервью было серьезной причиной того, что отношения между моими родителями ухудшились, оно также нанесло неоценимый ущерб другим людям. Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные Би-би-си ошибки значительно повлияли на то, что у нее [принцессы Дианы] развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни", - заявил принц Уильям в своем видеообращении.

Как добавил герцог Кембриджский, занимающий второе место в очереди престолонаследия, "больше всего огорчает тот факт, что, если бы Би-би-си провело тщательное расследование жалоб и озабоченностей [касаемо интервью] в 1995 году", его мать "узнала бы, что она была обманута". "Ее подвел не только жуликоватый репортер, но и руководство Би-би-си, которое закрыло глаза на ситуацию вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы", - отметил он. По мнению принца Уильяма, программа "Панорама", в которой вышло интервью принцессы Дианы и которая показывается с 1953 года, "больше не должна выходить эфир" в связи с подрывом ее авторитета.

В свою очередь принц Гарри заявил, что "пульсирующий эффект культуры эксплуатации и неэтичных практик в конечном счете лишил жизни" его мать. "Меня глубоко беспокоит то, что подобные и даже более ужасные практики по-прежнему распространены сегодня. Разговор не сводится к конкретному изданию, агентству или одной публикации", - подчеркнул герцог Сассекский, переехавший в прошлом году в США.

Расследование обстоятельств интервью

В четверг Би-би-си извинилась перед королевской семьей и в целом своей аудиторией за действия Башира, который обманным путем добился согласия принцессы Дианы на скандальное интервью с ним в 1995 году. Соответствующее заявление корпорации было сделано после публикации доклада по итогам специального независимого расследования, проведенного бывшим судьей Верховного суда Великобритании Джоном Дайсоном.

Он пришел к заключению, что Башир ради интервью с принцессой Дианой прибегнул к обману, заручившись поддержкой ее младшего брата Чарльза Спенсера после того, как показал ему банковские выписки, свидетельствовавшие о том, что сотрудники Букингемского дворца из окружения его сестры были наняты для слежки за ней. Позже выяснилось, что эти выписки были подделаны графическим художником, сотрудничавшим с Би-би-си, по просьбе журналиста.

В то же время, согласно докладу, супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза сама по себе также была заинтересована в интервью корпорации, невзирая на действия Башира. Дайсон опубликовал составленную принцессой Дианой записку, в которой говорилось, что Башир не показывал ей какие-либо документы или иную информацию, о которой она ранее не знала. "Я согласилась на интервью без всякого давления и не сожалею об этом", - указывалось в недавно найденной записке принцессы Уэльской, которая долгое время считалась утерянной.

Откровенный разговор

Интервью принцессы Дианы программе "Панорама" в 1995 году в Кенсингтонском дворце стало настоящей сенсацией в Великобритании, поскольку в нем впервые высокопоставленный член королевской семьи подробно на камеру рассказал о разногласиях в Букингемском дворце. Во время беседы с Баширом супруга принца Уэльского Чарльза сделала ряд громких заявлений, в частности сообщив о том, что "в ее браке было три человека", подразумевая давнюю возлюбленную наследника престола Камиллу Паркер-Боулз, которая впоследствии стала его второй женой.

Кроме того, она выразила мнение, что принцу Чарльзу, возможно, будет тяжело справиться с давлением после восхождения на трон. Это интервью посмотрели порядка 23 млн человек, а спустя месяц после его выхода королева Елизавета II направила Диане и Чарльзу письмо, в котором посоветовала им развестись.