В Бразилии не будут проводить клинические испытания "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, которая наладила производство в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отказалась от намерения проводить национальные клинические испытания препарата. Об этом в четверг сообщило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), выдающее соответствующие разрешения.

Проведение клинических испытаний препарата для иммунизации от коронавируса изначально было обязательным условием одобрения вакцины, от которого регулятор впоследствии отказался. "Отказ касается исключительно проведения клинических испытаний в Бразилии и не связан с запросом на экстренное использование в условиях ЧС, поскольку эти процессы рассматриваются отдельно друг от друга", - говорится в публикации на сайте Anvisa.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. В конце марта вся произведенная в Бразилии партия была направлена для прохождения процедуры контроля качества в Центр имени Н. Ф. Гамалеи. 7 мая глава Uniao Quimica Фернанду Маркес заявил, что фармкомпания начнет производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Anvisa.

В четверг разработчик "Спутника V" сообщил о производстве первой коммерческой партии вакцины на фабрике Uniao Quimica. Ожидается, что после того, как произведенный в Бразилии препарат пройдет процедуру контроля качества в Центре имени Н. Ф. Гамалеи, он будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки.