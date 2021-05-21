Вода ушла с подтопленной ВПП в аэропорту Среднеколымска

ЯКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Вода ушла с подтопленной из-за паводка взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Среднеколымске в Якутии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Среднеколымского района.

"На 08:00 уровень воды [у Среднеколымска] составил 1 084 см. За два часа - минус 35 см. Вода ушла, угрозы нет", - сказали в ЕДДС.

В четверг уровень воды у города составил 1 201 см при критической отметке 1 200 см. Аэропорт Среднеколымска был закрыт.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии, активная фаза ледохода на реке Колыме проходит по территории Среднеколымского района. "20 мая проведены взрывные работы на реке Колыме в 32 км ниже города Среднеколымск, в результате чего ледовое поле было разрушено, уровень воды начал снижаться. Всего проведено пять подрывов, израсходовано 4 950 кг взрывчатого вещества. Заторных явлений на реке Колыме не наблюдается", - цитирует пресс-служба начальника главного управления МЧС России по Якутии Павла Гарина.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. В прошлом году в нескольких районах были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.