На Чукотке охотник убил десятки гусей и сфотографировался на их фоне

ТАСС, 21 мая. Сотрудники УМВД по Чукотскому АО начали проверку после публикации в соцсетях фотографии, на которой запечатлен мужчина на фоне десятков убитых гусей, выложенных на земле в виде надписи "Чукотка 2021". Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

"Установлено, что 20 мая в социальных сетях размещена информация о результатах охоты на птиц, сообщающая о возможных нарушениях требований законодательства. По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - говорится в сообщении.

Проверка взята на контроль прокурором округа.