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Разрушенная талыми водами дорога в Окинском районе Бурятии восстановлена

Из-за таяния снега без транспортного сообщения были шесть сел

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили в Окинском районе Бурятии участок дороги, размытый талыми водами.

"Движение на участке восстановлено, режим ЧС снят", - сообщили ТАСС в местной администрации.

По данным ГУ МЧС, движение открыто для всех видов транспорта. "За сутки силами подрядной организации проведено расширение дорожного полотна, уровень дороги отсыпан и поднят до нормативного уровня", - отметили в ведомстве.

Из-за таяния снега размыло участок на 91-м км дороги Монды - Орлик, на 92-м км были повреждены пролеты моста. Без транспортного сообщения остались шесть сел. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Окинский район - самый западный в Бурятии, расположен в горах Восточного Саяна.

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