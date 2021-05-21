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Пандемия COVID-19

В США на Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус "китайским"

По мнению Коалиции за гражданские права американцев китайского происхождения, предвзятый подход экс-президента США способствовал росту насилия по отношению к выходцам из азиатских стран
Дональд Трамп AP Photo/John Raoux
Описание
Дональд Трамп
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Общественная организация, занимающаяся защитой прав американцев китайского происхождения, подала в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за того, что тот называл коронавирус нового типа "китайским вирусом". Об этом сообщил в четверг портал TMZ.

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В распоряжение журналистов портала попала исковая жалоба от лица Коалиции за гражданские права американцев китайского происхождения (CACRC, Chinese American Civil Rights Coalition). Истцы обвиняют Трампа в клевете и нанесении морального ущерба, настаивая на том, что экс-президента необходимо привлечь к ответственности за то, что тот неоднократно называл коронавирус "китайским вирусом", "уханьским вирусом" и другими словосочетаниями, в которых делал акцент на стране, где впервые была обнаружена вспышка инфекции.

По мнению стороны обвинения, предвзятый подход Трампа способствовал росту насилия по отношению к выходцам из азиатских стран в США. Истцы намерены через суд добиться того, чтобы Трамп выплатил $1 компенсации каждому живущему на территории США выходцу из стран Азии или с тихоокеанских островов - в общей сложности, по данным портала, около $22,9 млн.

Экс-президент США ранее неоднократно выражал мнение, что коронавирус нового типа, вспышка вызываемого которым заболевания произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом". В свою очередь МИД КНР регулярно осуждал любые попытки увязать название инфекции с Китаем.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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