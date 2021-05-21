Белый дом настаивает на проведении расследования причин пандемии с участием Китая

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают необходимым провести с участием Китая "прозрачное расследование" причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать утверждения конгрессменов-республиканцев, которые заявили об имеющихся у них "значительных косвенных доказательствах", что коронавирус появился в лаборатории. "Мы продолжаем считать, что должно быть проведено независимое, прозрачное расследование. И оно должно проводиться при сотрудничестве и предоставлении данных правительством Китая. На данный момент мы не обладаем достаточной информацией, чтобы давать оценки", - ответила пресс-секретарь.

По версии Псаки, Пекин с самого начала распространения коронавируса якобы "не был прозрачным" в деле выяснения причин распространения инфекции. "Это неприемлемо, - полагает пресс-секретарь. - Сейчас - на следующем этапе - у них [Китая] появилась возможность стать прозрачными, участвовать в международном расследовании, которое может поставить точку в вопросе причин появления [коронавируса] и предоставить информацию, к которой мы - республиканцы, демократы, все в этой стране - хотели бы получить доступ".

Она не стала отвечать напрямую на вопрос, есть ли у Белого дома "какие-либо косвенные доказательства", что вирус возник не в лаборатории. "Я бы предостерегла вас от того, чтобы опровергать отрицательный факт. Это никогда не являлось ответственным подходом, на наш взгляд, когда дело доходит до необходимости разобраться в коренных причинах пандемии, которая унесла жизни сотен тысяч людей в Соединенных Штатах", - сказала Псаки.

Телеканал Fox News в среду распространил выдержки из доклада, подготовленного республиканцами спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Они утверждают, что утечка нового коронавируса произошла якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Телеканал, цитируя выводы конгрессменов, не приводит конкретных доказательств их заявлений, а повторяет сведения, которые использовала предыдущая администрация, когда критиковала китайские власти.

В конце марта официальный представитель МИД Хуа Чуньин заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран. Она подчеркнула, что правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.