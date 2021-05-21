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Облачная погода, дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве 21 мая

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс восьми градусов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс восьми градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 21 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 14 - плюс 19 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс пяти градусов.

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