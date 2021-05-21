Эксперты предложили ввести диагностику школьников для определения эмоционального состояния

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. АНО "Институт прогрессивного образования" предлагает после стрельбы в казанской гимназии № 175 ввести обязательную ежегодную диагностику школьников, учителей и других сотрудников школ для определения их эмоционального состояния. Письмо с соответствующей инициативой направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой (имеется в распоряжении ТАСС).

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В целях предотвращения травли учеников и учителей просим ввести обязательную ежегодную "Диагностику ментального здоровья" учеников, педагогов, а также представителей администрации учебных заведений у профильных специалистов, которая будет включать в себя не только общее тестирование на психотипы, но также определять актуальное эмоциональное состояние, отмечать выгорание, превентивно выявлять психологические расстройства и стрессовые состояния", - говорится в письме за подписью директора института Анны Маркс.

Также в документе предлагается на постоянной основе проводить разного рода лекции, занятия, групповые сессии по вопросам коммуникации и "ненасильственного общения", обучать участников образовательного процесса современным методам борьбы со стрессом, особенно в период проведения аттестационных работ и экзаменов.

Голикову просят расширить школьный штат психологов с минимальным количеством специалистов не менее одного на каждое школьное звено: начальные, средние и старшие классы, а также "обновить программу подготовки школьных психологов в профильных вузах с учетом современных вызовов, меняющихся рисков и угроз цифровой среды, включая кибербуллинг, киберсталкинг, деструктивные онлайн-сообщества, "группы смерти", склоняющие к самоубийствам, скулшутинг и другие".

Указывается, что эти меры носят временный характер "перед утверждением специализированного закона", который, как отмечается в письме, разрабатывается "на протяжении последних тридцати лет с 1990-х годов".

"Письмо пока не получили. При получении письма оно будет обязательно рассмотрено в установленном порядке", - сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Стрессы у школьников и нехватка психологов

В письме со ссылкой на различные исследования отмечается, что современный школьник подвержен постоянным стрессам, способным впоследствии перерастать в депрессивные расстройства. Как утверждается в документе, в России показатель самоубийств среди населения подросткового возраста превышает средний показатель в мире. Ситуацию усугубляет распространение таких опасных явлений, как травля, буллинг, кибербуллинг, которым все чаще подвергаются школьники со стороны одноклассников, учителей и представителей школьной администрации, добавляется в документе.

При этом в учебных заведениях наблюдается нехватка школьных психологов, утверждается в документе. По оценке экспертов института, сегодня на одного психолога приходится 500 и более учеников, поскольку учебные организации держат ставку только для одного специалиста, "который вынужден работать и логопедом для учащихся начальных классов, и просветителем для трудных подростков в средней и старшей школе". Их квалификация зачастую не соответствует современным проблемам, говорится в письме.

Как указано на сайте организации, деятельность АНО "Институт прогрессивного образования" связана, в частности, с изучением проблем современной молодежи, проведением исследований, развитием образовательных технологий.