Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов и выпускников

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов и выпускников без большого опыта работы стали в мае ветеринарный врач в Москве (200 тыс. рублей), менеджер по продаже логистических услуг (180 тыс. рублей), юрист (150 тыс. рублей), официант-бармен (150 тыс. рублей), а также сборщик ягод в Карелии (150 тыс. рублей). Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Высокую зарплату в Москве предлагают ветеринарному врачу без опыта работы, но с профильным образованием - до 200 000 рублей в месяц", - говорится в результатах исследования. Для успешного трудоустройства кандидат должен иметь диплом о высшем или среднем профильном образовании, уметь проводить вакцинацию и читать анализы.

"В Санкт-Петербурге студентам доступна вакансия менеджера по продажам логистических услуг с зарплатой до 180 000 рублей в месяц", - сообщают эксперты. В обязанности сотрудника будет входить ежедневная коммуникация с потенциальными клиентами, проведение переговоров, ведение первичного документооборота, а также контроль оплаты услуг компании. Высокие зарплаты доступны также выпускникам юридических вузов. "Например, юрист первичного приема в Москве может получать до 150 000 рублей в месяц. Будущему работнику предстоит осуществлять консультирование граждан по правовым вопросам, а также вести учет звонков в системе CRM", - говорится в исследовании.

Столько же, до 150 тыс. рублей, может зарабатывать официант-бармен без опыта работы в одном из московских клубов, однако работать предстоит в ночное время - с 19:00 до 07:00.

"Студентам и выпускникам доступны также сезонные вакансии с высоким заработком. 150 000 рублей может заработать сборщик ягод в Карелии. Для этой вакансии требуется работник, который готов к физическим нагрузкам, а также умеющий ориентироваться в лесу", - отмечается.

В ходе исследования была проанализирована база вакансий Работа.ру, где размещено более 19 млн резюме, зарегистрировано свыше 640 тыс. работодателей и публикуется более 200 тыс. вакансий каждый месяц.