Еще 18 станций Казанского направления МЖД оборудовали валидаторами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Валидаторами оснастили еще 18 станций Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Общее количество остановочных пунктов с возможностью использовать билеты, приобретенные через мобильное приложение, превысило 30, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Расширен перечень станций, от которых пассажиры Казанского направления смогут оформлять проездные документы в официальном мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и в приложениях партнеров. Такая возможность появилась благодаря установке валидаторов на 18 остановочных пунктах этого направления (ход на Черусти)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что ЦППК оборудует валидаторами станции, где невозможна установка турникетных линий.

"Всего теперь валидаторами на Казанском направлении оборудован 31 остановочный пункт. Список станций, от которых запускаются продажи электронных билетов: Коренево, Гжель, Родники, Люберцы-2, Овражки, Кузяево, Подосинки, Григорово, Шевлягино, Хрипань, Ост.пункт 55 км, Ост.пункт 41 км, Платформа 49 км, Ост.пункт 52 км, Донино. На трех станциях - Вялки, Анциферово, Игнатьево валидаторы будут введены в эксплуатацию в ближайшее время", - пояснили в пресс-службе.

ЦППК расширяет диапазон способов оплаты проезда для пассажиров. Использование современных технологий позволяет совершить покупку билета в мобильном приложении всего за несколько секунд. Теперь пассажиры этих станций смогут оформить проездной документ за пару кликов, имея под рукой гаджет.