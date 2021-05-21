В ГД считают, что превентивный контент-анализ соцсетей должен контролироваться силовиками

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Контент-анализ соцсетей должен быть направлен на выявление потенциально опасных для общества пользователей до совершения ими преступлений, соответствующие системы мониторинга следует передать под контроль правоохранителей и спецслужб. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Роскомнадзор ранее предложил соцсетям проводить перманентный и превентивный психологический риск-анализ контента соцсетей без деанонимизации пользователей. Такой подход поддержал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Создать и запустить подобную систему не сложно технически. Это может позволить себе любая крупная соцсеть. И позволяет. Другой вопрос, как это увязать с привлечением к мониторингу правоохранительных органов, их реагированием на подобный контент", - сказал Горелкин.

По его словам, очевидно, что поведение в сети пользователя, который готовит теракт, отличается от других, но "сейчас это становится понятно постфактум, когда эксперты исследуют компьютер уже задержанного или ликвидированного преступника". "Научиться выявлять такие отклонения до преступления и реагировать на них - вот настоящий вызов для современных систем контент-анализа. И я считаю, что в этом направлении нужно работать. Конечно, находиться такие системы должны в руках правоохранителей и спецслужб. А их работа должна основываться на должным образом подготовленном законодательстве", - считает парламентарий.

Соцсети с 1 февраля должны осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, инициатива обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.