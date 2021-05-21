Заповеднику "Утриш" на Кубани потребуется 70 лет на восстановление после пожара

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Восстановление природы в заповеднике "Утриш" на Кубани, где в августе 2020 года произошел крупный лесной пожар, произойдет не ранее, чем через 70 лет, однако есть и невосполнимые утраты. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" Олег Козырев.

Природный пожар произошел на территории Анапы. Между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш", также пострадала территория краевого заказника "Большой Утриш".

"Думаю, есть те потери, которые в обозримом будущем вообще невосстановимы. А так, природа должна восстановиться через 70-100 лет", - сказал Козырев.

Он уточнил, что территория заповедника и сам заповедник являются научным учреждение, все процессы там должны идти естественным путем, поэтому восстановительные работы проводить не планируется, однако ученые будут наблюдать за местом пожара. Козырек добавил, что для недопущения повторения событий прошлого лета, на территории значительно усилена противопожарная безопасность. Добавлены противопожарные посты, используются силы волонтеров, установлены резервуары с водой и инструментом. Администрация заповедника подала заявки в Минприроды на закупку системы раннего оповещения о возгораниях и мощных насосов.

Общая площадь, пройденная огнем в прошлом году, составила почти 130 га. Сложность тушения была вызвана труднодоступностью местности, сильным ветром и засушливой погодой, привлекалась авиация. Ущерб, причиненный заповеднику, оценен в 980 млн рублей. Утрачены 4,8 тыс. деревьев, среди которых есть краснокнижные породы.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. Общая площадь - 10 тыс. га. Заповедник расположен на территориях Новороссийска и Анапы. Он входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившихся с третичного периода.