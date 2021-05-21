Запись на спортивные тестирования детей вновь стала доступна на mos.ru

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Центры тестирования для детей возобновили свою работу в спортивных учреждениях Москвы. Записаться на тестирование можно через mos.ru, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Спортивное тестирование помогает родителям подобрать для ребенка наиболее подходящий вид физической активности. Портал mos.ru позволяет записаться на тестирование наиболее простым и комфортным способом. С сентября 2017 года москвичи воспользовались онлайн-записью более 16 тыс. раз", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова.

С марта 2020 года спортивные учреждения и центры тестирования при них не работали из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Онлайн-запись детей на тестирование также была приостановлена чуть более чем на год. Теперь все эти возможности доступны снова", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента спорта Алексея Кондаранцева, тестирование проводят бесплатно в рамках городской программы "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей". Оно предназначено для детей в возрасте от пяти с половиной до 12 лет включительно. "Центры тестирования располагаются на базе объектов департамента спорта и департамента образования и науки города Москвы и работают по будням с 09:00 мск до 18:00 мск. В настоящее время открыта запись в пять центров", - добавил он.

На приеме в центре специалисты проведут несколько тестов, чтобы оценить уровень физической подготовки ребенка. Исходя из показателей, для него подберут подходящие виды спорта. Прием проводится с соблюдением санитарных правил.