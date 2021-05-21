В Петропавловске-Камчатском объявили повышенный класс пожарной опасности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Повышенный класс пожарной опасности объявлен в краевой столице Камчатки, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

"22-23 мая на территории Петропавловск-Камчатского городского округа ожидается достижение IV класса пожарной опасности по региональной шкале. Всего в регионе V классов опасности, IV считается повышенным. В этой связи жителей и гостей краевой столицы призывают избежать разведения костров на территории города и в его окрестностях", - говорится в сообщении.

По прогнозам оперативных служб, IV класс пожарной опасности сохранится до 27 мая. Метеорологи пообещали, что в выходные в Петропавловске-Камчатском будет солнечно.

Пожароопасный период в Камчатском крае открыт 1 мая и продлится до 1 ноября. Ранее в краевом агентстве лесного хозяйства ТАСС сообщили, что в 2020 году на полуострове было зарегистрировано 149 лесных пожаров. За последние пять лет это самый высокий показатель. Несколько раз за пожароопасный сезон власти вводили режим ЧС муниципального масштаба. Особый противопожарный режим уже введен в двух селах крупного муниципального района Камчатки - Мильково и Долиновка.