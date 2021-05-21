В Сингапуре впервые блокировали жилой дом для обязательного тестирования на коронавирус

СИНГАПУР, 21 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура впервые блокировали многоквартирный жилой дом для проведения обязательного тестирования после нескольких случаев заражения коронавирусом среди его жильцов. Как сообщили представители Минздрава, "исследования будут проведены в пятницу и субботу".

Вокруг жилого дома, рассчитанного на 120 квартир, были установлены ограждения, ограничивающие передвижение, а также мобильные лаборатории. В ведомстве не уточнили число жильцов, у которых был обнаружен вирус. В июле прошлого года после заражения девяти человек из одного дома жильцам было предложено добровольное тестирование.

Власти Сингапура с 16 мая вновь ввели социальные ограничения на фоне роста числа инфицированных коронавирусом, были закрыты школы, большинство предприятий переведены на удаленный режим работы, кафе и рестораны работают только навынос. На протяжении нескольких месяцев в городе практически отсутствовали новые случаи передачи вируса от человека человеку. На прошлой неделе суточный прирост количества инфицированных, однако, достиг 38 человек, что стало рекордно высоким показателем за последний год.

Всего за время пандемии в Сингапуре было зафиксировано более 61,7 тыс. случаев заражения, 32 человека умерли.