Синоптики прогнозируют теплое и комфортное лето в России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Температура около и выше нормы прогнозируется летом практически на всей территории России, особенно теплое лето ожидается на севере азиатской части страны. Кроме того, не ожидается, что сезон будет дождливым, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз практически по всей территории страны такой - температурный фон около и выше нормы, то есть лето ожидается нехолодное. В азиатской части более определенно, что оно будет теплым, особенно в северной половине", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также не ожидается, что лето в этом году будет дождливым. "В принципе, не прогнозируется, что будет избыток осадков. Лето в целом прогнозируется комфортное", - отметил он.

Вильфанд добавил, что данный прогноз является вероятностным и будет уточняться и детализироваться на каждый месяц отдельно.

"Долгосрочные прогнозы - это не те прогнозы, когда можно четко, ясно формулировать ответы на вопросы, будет лето холодным или теплым, будут ли экстремальные события, когда они будут. Не существует ответа на эти вопросы, так как существуют только контурные прогнозы. Скажем, температурные характеристики делятся на три класса: около нормы, выше нормы и ниже нормы. К большому сожалению, такая форма представления плохо воспринимается потребителем", - пояснил он.