Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной, поэтому регионам еженедельно рекомендовано анализировать эпидемическую обстановку и исходя из нее принимать решения по ограничительным мероприятиям. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями", - говорится в сообщении.

Вакцинация

Возможность вакцинироваться от коронавируса должна быть обеспечена для людей из групп риска, направляемых на стационарное и санаторно-курортное лечение, указал Мурашко.

"Для защиты здоровья граждан из групп риска, прежде всего пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, на каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации. Также вакцинация этих групп должна быть организована при прохождении лечения в стационарах, при нахождении в учреждениях социального обслуживания. Также возможность вакцинироваться должна быть обеспечена при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что все усилия должны быть приложены для сохранения здоровья уязвимых категорий граждан.

Профилактические осмотры

Профилактические осмотры населения, приостановленные из-за пандемии в прошлом году, уже возобновлены в 83 субъектах России, сообщил Мурашко. "В прошлом году в связи с пандемией проведение профилактических мероприятий приостанавливалось, но к настоящему моменту в 83 субъектах Российской Федерации они восстановлены", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что для перенесших коронавирусную инфекцию в ходе диспансеризации и профосмотров нужно уделить особое внимание выявлению факторов риска постковидных осложнений и провести необходимые для этого дополнительные обследования.

Он напомнил, что с учетом сокращения объема диспансеризаций из-за пандемии в 2020 году было выявлено более 242 тыс. случаев заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным давлением. Кроме того, было обнаружено около 8,3 тыс. случаев злокачественных новообразований на ранней стадии, когда большинство случаев излечимы.

"В этом году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 млн граждан. С начала 2021 года их прошли 9,5 млн человек", - сказал он.

Очаги коронавируса

Министр здравоохранения призвал регионы продолжать работать с эпидемическими очагами коронавируса и обследовать всех проживающих с заболевшими. "Михаил Мурашко призвал продолжать отработку эпидочагов, в том числе семейных, с обязательным обследованием всех проживающих в очаге, применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что участники селекторного совещания согласились с мнением экспертов, что для обеспечения безопасности медиков к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на него рекомендовано привлекать тех из них, кто имеет иммунитет к вирусу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165 млн человек, более 3,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 974 908 случаев заражения, выздоровели 4 591 770 человек, умер 117 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.