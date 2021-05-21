В Шри-Ланке введут ограничения на поездки по стране и запрет на въезд из-за рубежа

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки вводят ограничения на поездки внутри страны на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на главу Национального операционного центра по борьбе с COVID-19, командующего ланкийской армией Шавендру Силву.

Ограничения на поездки вступают в силу 21 мая в 23:00 по местному времени (20:30 мск) и будут действовать до 25 мая. В этот день жители могут покинуть свои дома и приобрести необходимые товары, после чего будут снова введены ограничения на поездки, которые продлятся до 28 мая.

В период действия ограничений жители должны находиться дома. Исключения предусмотрены для работников основных служб, поставщиков продуктов питания и транспортников. В стране будут закрыты предприятия за исключением швейных фабрик, которые могут работать с минимальным штатом сотрудников.

С 21 мая в Шри-Ланке по распоряжению Управления гражданской авиации также вступает в силу запрет на въезд в страну для всех категорий лиц. Запрет будет действовать до 31 мая.

Согласно последним данным минздрава Шри-Ланки, в стране выявлено более 155 тыс. случаев заражения коронавирусом, умер 1 051 человек, выздоровели более 124 тыс.

Власти островного государства начали вакцинацию против коронавируса 29 января после того, как Индия направила в страну 500 тыс. доз вакцины Covishield. Позднее правительство Шри-Ланки закупило еще 500 тыс. доз этой вакцины, а также получило 600 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm и первую партию российского препарата "Спутник V".