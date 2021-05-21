Генпрокурор провел в Новосибирске прием граждан

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел в Новосибирске личный прием граждан. Как передает корреспондент ТАСС, большая часть проблем пришедших на прием к генпрокурору была связана с защитой жилищных прав. Всего на прием к главе надзорного ведомства прибыли более 20 жителей региона. Несколько человек - жители наиболее отдаленных и труднодоступных населенных пунктов - обратились к нему по видеосвязи.

Аварийное жилье

Так, пенсионерка Екатерина Гордиенко пожаловалась на то, что фасад ее дома находится в аварийном состоянии, есть угроза обрушения балконов, и она три года пытается решить эту проблему, но капитальный ремонт запланирован лишь на 2026-2028 годы. Проведенная прокуратурой Новосибирска проверка подтвердила, что многоквартирный дом имеет признаки аварийности и создает угрозу жизни проживающих в нем граждан. Еще одна пожилая жительница Новосибирска обратилась к генпрокурору с жалобой на то, что из-за незавершенности передачи 36 квартир из федеральной собственности в муниципальную не решается проблема признания аварийными и подлежащими сносу 14 домов на территории Академгородка и переселения жильцов. По ее словам, дом на Ленинской улице, где она проживает, был признан ветхим еще в 2006 году, но в итоге строители обошли его стороной, и дом остался почти один в микрорайоне. Краснов поручил немедленно провести проверку, чтобы защитить права всех жильцов этих домов и лично проконтролировать ход рассмотрения жалоб. "Люди платят коммунальные платежи, а в домах крысы и бог знает что. Я думаю, мы системно будем смотреть на эти вопросы", - пообещал генпрокурор.

После жалобы жителя дома в Искитиме, признанного аварийным в 2013 году, где проживают еще 27 человек, генпрокурор возмутился тем, что за восемь лет проблема так и не решена. "А что делала прокуратура?" - спросил он у подчиненных. Краснов потребовал в ходе проверки дать правовую оценку действиям чиновников и посмотреть, как ими используются средства по программе "Доступное жилье".

Также генпрокурор поручил проверить жалобы жительниц Чулымского района и Новосибирска, имеющих статус детей-сирот, которые уже несколько лет не обеспечены предусмотренным законом жильем, и действия судебных приставов, которые прекратили исполнительное производство о предоставлении жилья женщине и трем ее детям вне очереди, несмотря на то, что мэрия Новосибирска предоставила жилье площадью почти вдвое меньше, чем было установлено решением суда.

Пришедшие на прием к генпрокурору жаловались также на то, что к предоставленным 855 гражданам льготных категорий земельных участков в поселке Садовый в 2012-2013 годах не были подведены коммуникации и дороги, при этом в 2019 году было вынесено решение суда в отношении местных властей. В итоге многие льготники вынуждены были продавать участки.

Помогать решать проблему

Также были жалобы на перебои в поликлиниках с получением препаратов для онкобольных несовершеннолетних по льготным рецептам, есть проблема со сдачей анализов из-за отсутствия реактивов, а ближайший онкоцентр находится в Москве. Представитель благотворительного фонда обратила внимание генпрокурора на то, что в целом в регионах Сибири существует проблема отсутствия онкоцентра.

Генпрокурору также поступили жалобы на перебои в обеспечении инсулином, на предоставление ребенку-инвалиду настолько не соответствующей ее потребностям прогулочного кресла-коляски, что родитель вынужден был отказаться от него. Кроме того, обратившиеся к генпрокурору жаловались на отказы предоставить места детям в муниципальных детских садах, на неудовлетворительное состояние участка дороги в Ленинском районе Новосибирске.

Отец пострадавшей девушки пожаловался на длительную проверку обстоятельств ДТП, произошедшего в марте 2020 года, когда водитель сбила пятерых пешеходов. Спустя 14 месяцев не проведена экспертиза для определения состояния здоровья водителя в момент ДТП, которая утверждала, что она потеряла сознание.

Генпрокурор жестко отреагировал на ситуацию с необеспечением в селе Лебедевка школьников 5-11 классов автобусом, в результате они более 2 км идут вдоль автодороги. Межрайонная прокуратура в феврале этого года внесла представление и.о. главы района, но завершилось все выделением средств на автобус на два месяца - до каникул. Генпрокурор напомнил, что прокуратура должна помогать решать проблему, а не ограничиваться лишь внесением представления. "Люди ведь просят немногое, а проблема не решается", - сказал он. По жалобе жителя Ленинского района Новосибирска на состояние участка дороги на улице Большой, где ремонт не завершили и дорога вновь начала разрушаться, Краснов поручил прокурору области лично съездить и проверить этот участок дороги.

Проверки по каждому обращению

Краснов по каждому обращению поручил провести соответствующие проверки - от индивидуальных ситуаций с отказами гражданам до проверок эффективности расходования чиновниками средств по закупке лекарств, приему детей в муниципальные детские и другим направлениям, где граждане жаловались на проблемы. Каждому из обратившихся генпрокурор лично пообещал, что им сообщат об итогах проверок в максимально сжатые сроки.