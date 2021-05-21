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Пандемия COVID-19
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Песков назвал вредными фейками утверждения ковид-диссидентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вредными фейками утверждения ковид-диссидентов.

Выступая на марафоне "Новое Знание", представитель Кремля поделился своим мнением о "самом страшном виде фейков". На его взгляд, "это сконструированные, сгенерированные сознательные фейки". "Кто-то с абсолютно с серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и они это научно пытались аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечим имбирем, - все это было", - перечислил Песков.

"Это все фейки, причем они вредные, потому что многие люди доверчивы и они не хотят вдумываться в суть информации, они воспринимают ее как первоисточник", - подчеркнул представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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