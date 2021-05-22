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Обращение Владимира Путина к участникам марафона "Новое Знание". Видеотрансляция

Трехдневный марафон проходит в восьми российских городах

ТАСС/Российское общество "Знание"

Президент Владимир Путин выступает с приветственной речью к участникам и гостям просветительского марафона "Новое Знание".

Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн. В день открытия перед участниками марафона выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер.

Марафон проходит в восьми городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый из городов представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

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