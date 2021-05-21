В Москве временно закрыли два ресторана McDonald's

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Два ресторана сети быстрого питания McDonald's в Москве приостановили работу по результатам проверки столичного управления Роспотребнадзора, в ходе которой в них были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на официальном сайте управления федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека в Москве.

"За период с 17 по 19 мая 2021 специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве <...> были проведены мониторинговые обследования ресторанов McDonald's. За указанный период было проверено 83 предприятия общественного питания McDonald's на территории всех административных округов, в том числе 48 объектов юридического лица ООО "Макдоналдс" и 35 - "ЗАО "Москва-Макдоналдс", - говорится в сообщении.

Из проверенных предприятий 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима. В том числе в учреждениях не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке посетителей, также на входе не проводились термометрия и контроль за наличием у посетителей масок и перчаток.

"По фактам выявленных нарушений составлено 33 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено два протокола о временном запрете деятельности ресторанов ООО "Макдоналдс" (ул. Хабаровская, д. 15, стр. 1) и ЗАО "Москва-Макдоналдс" (ул. Зеленодольская, д. 38). Указанные предприятиия общественного питания опечатаны, материалы направлены в суд", - отмечается в сообщении.