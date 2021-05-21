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СК заявил об уголовной ответственности родителей, оставляющих детей без присмотра

В частности, в ведомстве отметили участившиеся случаи выпадения детей из окон

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ напомнил об уголовной ответственности, грозящей беспечным родителям, оставляющим детей без присмотра, что приводит к их гибели и травмированию. В частности, в ведомстве отметили участившиеся случаи выпадения детей из окон с наступлением теплой погоды.

"Таких происшествий в теплое время года становится все больше в регионах России. Причиной трагедий часто является беспечность родителей, оставивших своих детей без присмотра, - сообщает СК на своем сайте. - Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством РФ установлена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей следственными органами СК России устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему".

В ведомстве рекомендуют родителям не ставить мебель близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. А рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно: она не может выдержать вес ребенка. Крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

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