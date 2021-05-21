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Пандемия COVID-19
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Кравцов указал, что школьным учителям рекомендуется прививаться от коронавируса

Вакцинация остается добровольной, добавил глава Минпросвещения

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ рекомендует школьным учителям прививаться от коронавируса, но вакцинация остается добровольной. Об этом заявил журналистам в пятницу глава министерства Сергей Кравцов.

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"Мы рекомендуем, наша позиция не поменялась", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса двумя компонентами препарата. При этом первую прививку сделали 14 млн человек.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать общеобязательный характер.​​​​

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаКравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19
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