На премии "Кардо" в 2021 году впервые открылась площадка Фонда президентских грантов

ПЯТИГОРСК, 21 мая. /ТАСС/. Площадка Фонда президентских грантов в 2021 году впервые заработала на международной премии уличной культуры "Кардо", которая с 19 по 23 мая проходит в Пятигорске, сообщили журналистам в пресс-службе премии.

"Впервые на премии заработала площадка Фонда президентских грантов: эксперты на практическом курсе по развитию социальных проектов рассказали атлетам, райтерам, танцорам о том, как создать свои инициативы масштабнее и выйти на уровень страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка открылась в рамках образовательного форума "Улицы России", который собрал тысячу участников. Они смогли посетить более 40 мастер-классов, лекции по 13 направлениям, среди которых хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг. Среди экспертов - именитые спортсмены, лидеры мнений уличной культуры, эксперты бизнеса и сферы-НКО, руководители общественных организаций.

Форум "Улицы России" реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Форум - победитель конкурса социальных проектов правительства Ставропольского края по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году финальная часть премии собрала в Ставрополе более 500 представителей 27 российских регионов. В 2020 году мероприятия прошли в Железноводске с 1 по 4 октября.