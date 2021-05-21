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Песков призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Представитель Кремля заметил в ответ на слова одного из участников форума "Новое Знание", что не поздно привиться и после президента. Первый компонент вакцины Владимир Путин получил 23 марта, второй - 14 апреля

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая в пятницу на форуме "Новое Знание", призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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Один из участников форума, задавая вопрос представителю Кремля, рассказал, что привился в один день с президентом России Владимиром Путиным, чем вызвал у Пескова улыбку. "Обращаюсь ко всем, кто не сделал прививку в один день с Владимиром Владимировичем, если вы этого не сделали, это не поздно сделать и после Владимира Владимировича. Более того, это надо сделать", - сказал Песков.

Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта, второй - 14 апреля. Сам президент рассказал, что после прививки первым компонентом у него появился хороший иммунный ответ и что второй укол он перенес без побочных эффектов. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Позже Песков заявлял, что личный пример Путина позитивно повлиял на динамику вакцинации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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