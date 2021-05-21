Песков призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Один из участников форума, задавая вопрос представителю Кремля, рассказал, что привился в один день с президентом России Владимиром Путиным, чем вызвал у Пескова улыбку. "Обращаюсь ко всем, кто не сделал прививку в один день с Владимиром Владимировичем, если вы этого не сделали, это не поздно сделать и после Владимира Владимировича. Более того, это надо сделать", - сказал Песков.

Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта, второй - 14 апреля. Сам президент рассказал, что после прививки первым компонентом у него появился хороший иммунный ответ и что второй укол он перенес без побочных эффектов. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Позже Песков заявлял, что личный пример Путина позитивно повлиял на динамику вакцинации.