Песков назвал "дурацкой" подачу материала в некоторых современных учебниках

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечает, что в некоторых современных учебниках, в том числе тех, по которым учился его сын, присутствует "дурацкая подача" информации.

Выступая в пятницу перед участниками марафона "Новое Знание", представитель Кремля напомнил, что о важности высокого качества школьных учебников неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Песков добавил, что Минпросвещения уделяет этому вопросу много времени и внимания. "Будем надеяться, что те огрехи, недопустимые ошибки, которые имеются в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, со временем будут исправлены, и [пособия будут]приведены в современный вид", - заявил он.

Песков поделился и личными впечатлениями от некоторых учебников: "Сегодня у моего сына "Последний звонок". Я иногда смотрел его учебники, дивился и не понимал, что там написано, не скрою".

В целом пресс-секретарь президента отметил, что русский язык динамично развивается и претерпел значительное количество изменений. "В нашей обычной речи мы даже 3 тыс. слов не используем, мы используем меньше слов. Но это не значит, что классический русский язык умирает. У нас все-таки много талантливых ученых, много талантливых журналистов, которые сложные мысли доносят очень простым, но очень богатым русским языком", - заметил Песков.

Он призвал участников марафона употреблять русский язык так, чтобы другим хотелось брать с них пример.