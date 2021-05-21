Песков попросил Маска рассказать российской молодежи, каким он видит будущее через 50 лет

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил американского инженера и предпринимателя Илона Маска, который в пятницу выступал на форуме "Новое Знание" после представителя Кремля, рассказать российской молодежи о его видении будущего человечества через 50 лет.

"Привет, Илон. Это российская молодежь, это молодые люди России, это будущее нашей страны, - сказал представитель Кремля, обращаясь к появившемуся на экране Маску. - Они любят знания. И, конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты, и спасибо тебе, что ты с нами".

"Я тебя попрошу об одном одолжении: можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты для этого делаешь", - сказал Песков и передал слово Маску.

Маск является основателем, исполнительным директором и главным инженером компании SpaceX, он также основной инвестор и генеральный директор компании по производству электромобилей Tesla Motors.