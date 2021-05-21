Песков заявил, что СМИ переживают процесс тотальной трансформации

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. СМИ в современном мире переживают процесс тотальной трансформации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

Отвечая на вопрос о том, объясняется ли распространение фейков в СМИ болезнью роста или признаком увядания медиа, Песков сказал: "Это не рост, и не увядание. Мы живем в век, когда происходит тотальная трансформация СМИ и журналистики. Нет больше просто газет, газета не может экономически существовать. Телеканал не может больше просто показывать телевизионную картинку, интернет-СМИ не может просто давать текст. Чтобы вы это читали и смотрели, это теперь должен быть симбиоз текста, фотографии, движущейся картинки, и должна присутствовать мультимедийность".

Песков отметил, что современный потребитель информации хочет получать ее по запросу, а не смотреть новости в одно и то же время по телевизору вечером. "Вы хотите зайти, когда вам удобно, посмотреть те новости, которые вы хотите, поставить крестики, отметить те новости, которые вы хотите", - добавил он.

Пресс-секретарь считает такую трансформацию медиа хорошей, "это то, что приносит прогресс, то, что дают технологии и знания". "Но, что касается фейков, которые в этой атмосфере существуют и размножаются, они никуда не денутся, они останутся, противопоставлять этому можно и нужно только знания и цифровую гигиену. Не берите на правду все, что читаете, будьте пытливыми, проверяйте, думайте, так это или не так", - резюмировал он.