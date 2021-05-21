Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей от падения дерева под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в среду при падении дерева из-за непогоды в Астраханской области, находится в коме, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.

Пыльная буря, накрывшая накануне Астраханскую область, и штормовой ветер до 20 м/с спровоцировали ряд ЧП. Пострадали двое жителей региона, без электроэнергии остались около 4 тыс. человек.

"Врачи оценивают состояние пострадавшей девочки 2010 года рождения как крайне тяжелое. Она в реанимации областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой, в коме", - сказали в пресс-службе.

Для спасения жизни ребенка, поступившего в больницу после ЧП с тяжелыми травмами, приняты все необходимые меры, привлечены лучшие специалисты Астраханской области. Врачи провели телемедицинскую консультацию с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для согласования тактики ведения пациентки.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин взял на личный контроль вопрос о спасении юной астраханки. В настоящее время из-за тяжести состояния у медиков нет возможности транспортировать девочку в клинику доктора Рошаля. В облбольнице есть все необходимые медикаменты, сбор денежных средств не требуется", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Состояние здоровья второго пострадавшего - 18-летнего молодого человека, на которого из-за ураганного ветра обрушилась часть кирпичной кладки здания, у медиков не вызывает опасения и оценивается как средней степени тяжести. Пациент не нуждается в операции и проходит консервативное лечение в отделении нейрохирургии Александро-Мариинской областной клинической больницы, добавили в пресс-службе ведомства.