Детей-сирот обеспечат уходом и сопровождением во время лечения в больнице

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение всего периода их лечения в медицинских учреждениях. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Помогать маленьким пациентам в стационарах будут работники детских домов. В то же время к этой работе по-прежнему разрешается привлекать волонтеров, некоммерческие организации и благотворительные фонды. Порядок сопровождения регионы установят самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас уход и присмотр за сиротами в больницах не входит в перечень медицинских услуг, а также не относится к видам деятельности детских домов, поэтому к оказанию такой помощи привлекают негосударственные НКО и волонтеров. "Постановление правительства исправит эту ситуацию, закрепив на законодательном уровне социальную услугу по присмотру и уходу за сиротами в больницах", - говорится в сообщении.