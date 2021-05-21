Песков считает, что тенденция на развитие законодательства в интернет-среде продолжится

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что поддерживаемая всеми странами мира тенденция на введение законов, регулирующих жизнь в интернете, продолжится.

Песков отметил, что интернет является питательной средой для фейков. "Потому что ноль ответственности - раз, и анонимность - два, - сказал он, выступая перед участниками марафона "Новое Знание". - Анонимность провоцирует беззаконие. Мы с вами живем не в виртуальной, а в обычной жизни, и вся наша жизнь регулируется законами. <...> Сейчас все страны мира идут по [пути] введения законов жизни в интернете: это плохо, за это наказывают, это хорошо - можете действовать без ограничений. Во всех странах так, так и будет".

Он также уточнил, что в интернет-сфере уже существуют технологии, которые при мониторинге информационных потоков, в том числе из социальных сетей, разделяют комментарии на положительные и отрицательные по отношению к заданной тематике. "Будут добавляться все более тонкие настройки, - добавил он. - По мере расширения способностей искусственного интеллекта, конечно же, алгоритмы, определяющие суть информационных потоков, будут задействованы, здесь не должно и не может быть никаких сомнений".

Кроме того, Песков положительно оценил тенденцию современности, когда каждый может транслировать знания и влиять на новостную повестку, даже не будучи профессионалом. "Знания, информация - это рынок, и здесь есть спрос и предложение. И если вы предлагаете рынку свои знания или свои новости, и они востребованы, и если все это в рамках действующего закона, то флаг вам в руки и вперед", - сказал он.

Главными качествами коммуникатора, по мнению пресс-секретаря российского лидера, являются профессионализм, оперативность, честность.