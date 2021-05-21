Власти Читы отменили шествие трудовых коллективов на день города

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Администрация Читы приняла решение не проводить традиционное шествие трудовых коллективов на день города, который отмечается в последнее воскресенье мая (в этом году приходится на 30 мая). Мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Традиционного шествия коллективов не планируется в связи с ограничительными мерами, введенными для недопущения распространения коронавируса. Такую рекомендацию ранее дал Роспотребнадзор", - сказали в пресс-службе.

В каком формате будет в целом проходить празднование Дня города, в администрации не уточнили, поскольку программу мероприятия предполагается утвердить на следующей неделе.

Заболеваемость вновь начала расти в Забайкалье с середины мая. По последним данным, в крае всего зарегистрировано 42 879 случаев заражения коронавирусом, выписаны 41 424 человека, 831 пациент умер.

С 18 января в регионе ведется массовая вакцинация населения от коронавируса, привиты более 151 тыс. жителей, при этом власти ставят задачу привить 60% взрослого населения - 475 тыс. человек.