В Астраханской области прогнозируют усиление ветра

АСТРАХАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Астраханской области усиление ветра, который может содержать частицы пыли, со стороны Каспийского моря и Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Согласно прогнозу Астраханского ЦГМС и открытым ресурсам, на территории Астраханской области наблюдается ветер южного, юго-восточного направления, дующий со стороны Каспийского моря и Республики Казахстан, с порывами до 18-20 м/с. В связи с отсутствием осадков и засушливой погодой в воздухе на территории региона возможно наличие небольшого количества взвешенных частиц (пыли)", - говорится в сообщении.

Ранее пыльная буря, накрывшая 19 мая Астраханскую область, и штормовой ветер до 20 м/с спровоцировали ряд ЧП. Пострадали двое жителей региона, в том числе ребенок, без электроэнергии остались около 4 тыс. человек.