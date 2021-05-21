Маск: преподаватели должны объяснять студентам, для чего нужны передаваемые ими знания

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Преподаватели в школах и вузах должны пояснять студентам важность учебного материала, так как это влияет на качество запоминания, считает глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

"Мне кажется, что во всем, что касается образования, очень важно, чтобы те, кто нас учат, объясняли нам, зачем они нас учат. Представим себе, что мозг постоянно оценивает важность получаемой информации <…> Как только он завершает оценку, он решает - забыть или оставить. Поэтому нам нужно понимать, зачем мы учим те или иные вещи и нужно ли нам это. Иногда мы понимаем, что никакого смысла в этом нет", - сказал Маск, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое Знание", который проходит в пятницу в Москве.

"Как только вы поймете, зачем вам эти знания, учиться станет интереснее", - добавил Маск.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн и онлайн форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание".

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "За" и "Против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.