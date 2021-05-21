Песков: Маск охотно откликнулся на приглашение выступить на марафоне "Новое Знание"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский инженер и предприниматель Илон Маск охотно откликнулся на предложение выступить на российском марафоне "Новое Знание", и, судя по всему, его симпатия с аудиторией была взаимной. Такое мнение выразил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он очень охотно откликнулся. И мы видим, что, по всей видимости, это было взаимное чувство, взаимная симпатия", - отметил представитель Кремля.

Песков признался, что Маску было сложно объяснить, что такое общество "Знание". Бизнесмену рассказали, что речь идет о российской молодежи и ее тяге "к знаниям, к технологиям, к освоению всего нового".

Пресс-секретарь президента России отрицательно ответил на вопрос, было ли приглашение Маску его личным. "Нет, это [приглашение направляли], конечно, организаторы этого мероприятия", - пояснил он.