Граждане 127 государств подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" получили заявки от граждан 127 государств для участия в треке "Международный". Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"На сегодняшний день подали заявки (для участия в треке "Международный" - прим. ТАСС) граждане 127 государств, проживающие в 132 странах", - сказал Кириенко.

По его словам, большего всего заявок поступило от граждан стран бывшего СССР, в десятке лидеров по числу заявок есть представители Германии.