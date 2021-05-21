Песков заявил, что год пандемии во многих странах "пошел на свалку" в плане образования

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Год пандемии во многих странах "пошел на свалку" в плане образования, России удалось этого избежать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после марафона "Новое знание".

"Посмотрите, как наше образование справилось в год пандемии. Можно сказать, что мы впереди планеты всей, потому что во многих странах этот год пошел на свалку в плане образования, а у нас нет, у нас он сработал очень эффективно", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российское образование имеет очень богатые традиции, но оно тоже прошло "через очень сложное время тотального развала 1990-х годов, оно пережило очень много серьезных ударов". "И эти дурацкие учебники, часть учебников… Я у детей своих читаю, и я не понимаю, как по некоторым можно учиться. И это то, что сейчас применяется", - посетовал пресс-секретарь.

Песков признал, что в образовании много проблем, "но главное то, что оно не статично, оно развивается, обогащается". Он напомнил, как введение ЕГЭ сначала критиковали, потом понравилось, потом стали указывать на механистичность этой системы, и власти в сфере образования стали вводить в ЕГЭ элементы, которые дают возможность проверить творческие, мыслительные способности выпускника.

Система российского образования, по словам Пескова, "развивается, приходит в соответствие со временем и технологиями". "Проблемы есть, но есть и развитие. Если бы не было проблем, то это значит, что оно было бы мертвое, а так оно живое", - заключил он.