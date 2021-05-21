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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 23 мая

Такое решение принято в связи с подготовкой и проведением на Красной площади государственных мероприятий

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт 23 и 24 мая в связи с подготовкой и проведением на Красной площади государственных мероприятий. Также 23 мая нельзя будет посетить мавзолей Ленина и пройти к некрополю у Кремлевской стены, сообщила в пятницу Федеральная служба охраны.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий на Красной площади выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота 23 и 24 мая 2021 года для посетителей будет закрыт. Кроме того, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 23 мая 2021 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

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