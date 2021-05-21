Песков заявил, что российская система образования учит человека учиться

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Современный студент не знает, какие именно знания ему могут пригодиться в будущем, поэтому важно постоянно изучать новое и расширять кругозор. Российская система образования как раз учит человека учиться, и это главное, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с вами живем во время, когда студент, который поступает в институт и начинает что-то учить, не знает, чем он будет заниматься в будущем, и не знает, что ему пригодится", - сказал он журналистам в пятницу на полях марафона "Новое Знание".

Поэтому, как считает представитель Кремля, "очень важно просто иметь кругозор и учиться учиться". "Главное, что наша отечественная система образования - я это пафосно говорю, потому что она сильная, - учит человека учиться", - подчеркнул он. "Это самое главное", - повторил Песков.

Он добавил, что согласен с мнением выступавшего на марафоне бизнесмена Илона Маска о знаниях. "Мозг потом сам решает, что забыть, а что оставить, что тебе пригодится в жизни", - пояснил пресс-секретарь президента России.

По его словам, сейчас все быстро развивается, поэтому люди не знают, что будет через пять лет. "В мое время, когда ты шел по какому-то направлению, как правило, ты по нему и шел дальше в жизни, - поделился представитель Кремля. - Сейчас все перевернулось".

О марафоне

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.