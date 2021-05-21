Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в регионах, где охват вакцинацией шире

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Те регионы России, где охват вакцинацией от коронавируса выше, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по COVID-19. Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, и близких, и старших товарищей", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что для борьбы с коронавирусной инфекцией населению следует объединиться. "Для того, чтобы победить инфекционный процесс, так уж устроено его распространение, что здесь его можно победить только вместе", - отметил он, добавив, что государство предоставляет все возможности, в частности, бесплатную вакцинацию.

"Самое главное - защита от болезней и осложнений, а в ряде ситуаций, от летальных исходов. Поэтому, когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь", - сказал министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида двумя компонентами препарата. При этом первую прививку сделали 14 млн человек.