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Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в регионах, где охват вакцинацией шире

Нужно, чтобы каждый осознавал ответственность, добавил глава Минздрава

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Те регионы России, где охват вакцинацией от коронавируса выше, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по COVID-19. Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, и близких, и старших товарищей", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что для борьбы с коронавирусной инфекцией населению следует объединиться. "Для того, чтобы победить инфекционный процесс, так уж устроено его распространение, что здесь его можно победить только вместе", - отметил он, добавив, что государство предоставляет все возможности, в частности, бесплатную вакцинацию.

"Самое главное - защита от болезней и осложнений, а в ряде ситуаций, от летальных исходов. Поэтому, когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь", - сказал министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида двумя компонентами препарата. При этом первую прививку сделали 14 млн человек.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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