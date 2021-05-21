В Бурятии 100 сельских медиков получат в 2021 году компенсацию по ипотеке

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Новый инструмент для решения кадровой проблемы в сельских медорганизациях вводится в 2021 году в Бурятии. Сто медиков получат возможность приобрести жилье, ипотечный кредит за них будет выплачен за счет бюджета республики, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"Инициированный Бурятским региональным отделением партии "Единая Россия" проект "100 домов для врачей" переходит на стадию реализации. Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил порядок предоставления компенсационных выплат медработникам по ипотеке. Выплата из бюджета положена врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в районных учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Республика будет оплачивать основной долг и проценты в течение всего периода кредитования и работы в медицинской организации. Данную меру поддержки можно получить однократно.

"Кадровый вопрос в наших центральных районных больницах стоит остро. Сейчас в селах требуется 134 врача, 54 фельдшера, 87 медицинских сестер. При этом работа требует самоотдачи, в последний год из-за распространения коронавируса выросла нагрузка. Эта выплата призвана усилить штат медработников и закрепить специалистов в селах", - цитирует пресс-служба Цыденова.

В рамках льготной программы планируется поддержать приобретение в общей сложности 100 домов по цене до 2,5 млн рублей.

"Заем должен быть получен в 2021 году как на приобретение, так и строительство жилья в сельской местности. Обязательно страхование жизни, срок - не более 15 лет, первоначальный взнос - 10% от стоимости, стоимость объекта недвижимости - не более 2,5 млн рублей. Еще одно условие - на момент погашения кредита возраст заемщика не должен превышать 65 лет", - уточнили в правительстве Бурятии.