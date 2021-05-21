В России выявили 8 937 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 937. Общее количество инфицированных достигло 4 983 845, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской АО (0,02%), в Республике Тыва (0,03%), Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 815 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 753 - в Московской области, 199 - в Ростовской области, 145 - в Нижегородской области и 142 в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 264 986 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 350. Всего уже выздоровели 4 601 120 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 266 пациентов в Санкт-Петербурге, 559 - в Московской области, 242 в Саратовской области, 209 - в Республике Крым, 188 - в Псковской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 389 против 385 днем ранее. Всего от инфекции умерли 117 739 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,36%, следует из данных штаба.

В частности, за минувшие сутки было зарегистрировано 43 летальных случая в Санкт-Петербурге, по 15 - в Ростовской, Самарской и Нижегородской областях, 14 - в Волгоградской области, по 12 - в Краснодарском крае и Свердловской области.

Из-за технической ошибки число умерших за 20 мая скорректировано в сторону уменьшения на 11 человек: в Республике Адыгея была зафиксирована одна смерть вместо 12, а общее число умерших на четверг составило 117 350.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 954. Всего с начала пандемии было выявлено 1 151 462 заболевших. В относительном выражении прирост числа заразившихся, по данным штаба, составил 0,26%. Днем ранее было выявлено 3 312 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 532.

Были выписаны по выздоровлению 2 593 пациента за сутки, за все время вылечились 1 038 332 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 93 598 человек.