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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума с 8 мая

В Москве показатель снизился до 0,81, следует из подсчетов ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу снизился до 0,95 - минимума с 8 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Показатель по-прежнему превышает единицу в шести из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Самарской области он составил 1,16, в Воронежской - 1,08, в Московской - 1,07, в Нижегородской и Свердловской - 1,06, в Санкт-Петербурге - 1,05.

При этом в Москве коэффициент опустился до 0,81, минимального значения с 6 мая. В Ростовской области он равен 0,97, в Красноярском крае - 0,98, а в Иркутской области держится на уровне 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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