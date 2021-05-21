Песков заявил, что Путин следит за происходящим на марафоне "Новое Знание"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в курсе основных событий на марафоне "Новое Знание", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам представителя Кремля, это мероприятие "очень активно освещается и в СМИ, и в социальных сетях, у него действительно большая популярность". "Я убежден, что в общих потоках информации он [Путин] видит и то, что пишут про этот марафон. Конечно, он в курсе", - сказал Песков.

Он также поделился впечатлениями от собственной дискуссии на марафоне "Новое Знание". "Ребята все очень глубокие, чувствуется, что они знающие. Это те ребята, которые возьмут информационного быка за рога", - отметил пресс-секретарь главы государства. Он рассказал, что хочет передать информацию в администрацию президента об одном из участников марафона из многодетной семьи, она будет в ближайшее время награждена. "Многодетные семьи для нашей демографии бесценны", - подчеркнул Песков.