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Роспотребнадзор поручил проверить влияние антистресс игрушек поп-ит и сквиш на детей

В ведомстве обратили внимание, что эти игрушки имели узконаправленную область применения

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор поручил оценить влияние антистресс игрушек поп-ит, симпл-димпл и сквиш на детей. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение", - говорится в сообщении.

Эту проверку Роспотребнадзор поручил провести научно-исследовательским институтам. Ведомство также рекомендовало обращать внимание на маркировку и запах игрушки при покупке.

Среди детей приобрели популярность антистресс игрушки поп-ит и симп-димпл, представляющие собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем, а также выполненная из синтетических материалов игрушка сквиш, которая после нажатия принимает прежнюю форму.

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